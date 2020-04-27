Петропавловск-Камчатский, , 05:11 — REGNUM На Камчатке количество инфицированных коронавирусом достигло 110 человек. За прошедшие сутки выявлено 23 новых случая, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных федеральной мониторинговой группы.

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Пять пациентов на полуострове уже выздоровели. Погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка получила 20 аппаратов ИВЛ для лечения больных COVID-19. 10 аппаратов уже прибыли на полуостров, ещё 10 ожидается в ближайшее время.