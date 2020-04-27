Мехико, , 04:55 — REGNUM 14 667 случаев инфицирования новым коронавирусом зарегистрировано в Мексике, сообщил глава эпидемиологии мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа на своей странице в Twitter.

В это число входят 4972 случаев заболевания COVID-19. Днем ранее сообщалось о 13 842 случаях заражения SARS-CoV-2 и 4798 случаях заболевания пневмонией нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Федерация футбола Мексики (FMF) объявила о досрочном завершении национального футбольного чемпионата из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: Мексиканцы поддерживают принятые президентом меры борьбы с COVID-19