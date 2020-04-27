Богота, , 04:51 — REGNUM Жители колумбийской столицы Боготы обвинили мэра города Клаудию Лопес, продвигавшего жестокие ограничения на время карантина, в систематическом нарушении правил самоизоляции, сообщает газета El Tiempo.

Газета привела видеокадры, где Лопес заходит в магазин вместе со своей супругой Анхеликой Лосано. Это вызвало волну возмущения среди жителей города, так как это является нарушением правил карантина — разрешено ходить в магазины только одному члену семьи. Лопес пока не давала комментариев по поводу произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, к 26 апреля количество выявленных заражения коронавирусом нового типа в Колумбии достигло 5142. При этом с начала пандемии в стране скончались 233 человека от осложнений COVID-19.

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