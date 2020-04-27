Хабаровск, , 05:01 — REGNUM В селе Богородское Ульчского района, которое закрыто на карантин из-за массового заражения коронавирусом, в хирургическом отделении местной больницы оставили работать врачей, у которых подтверждено инфицирование SARS-CoV-2. Их некем заменить.

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Как выяснило ИА Октагон, у всех медиков заболевание проходит без симптомов. Заведующий хирургическим отделением Михаил Дергилёв рассказал изданию, что врачи продолжают работать в защитных костюмах.

Михаил Дергилёв «Местные жители ходят только в магазин. Сейчас немного успокоились все, а поначалу была сильная паника, приходилось даже пациентов в отделении успокаивать».

Как сообщало ИА REGNUM, село Богородское Ульчского района Хабаровского края стало настоящей «горячей точкой» на карте распространения коронавируса. Хабаровчанка, прибывшая из-за рубежа и получившая предписание самоизолироваться, пообещала, что на самоизоляции останется в своём доме в селе Богородское. Но, прибыв в село, женщина пошла по гостям. В итоге Богородское сегодня на втором месте по количеству заражений после Хабаровска. Недавно в селе завершена полная дезинфекция. В Богородское прибыли 20 спасателей для проведения дезинфекционных мероприятий. Они жили в палаточном лагере в 20 км от села.

О заражении медиков в Богородском стало известно почти сразу после вспышки коронавирусной инфекции. Медсестра из местной больницы, заразившаяся от пациента, скончалась в краевом инфекционном госпитале.

Количество заражённых коронавирусом в Хабаровском крае превысило 406 человек.