Якутск, , 04:56 — REGNUM Глава Якутия Айсен Николаев в День республики присвоил ветерану Великой Отечественной войны, награждённому двумя орденами «Знак Почёта», орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», заслуженному работнику народного хозяйства Якутии, почётному гражданину Сунтарского улуса, города Якутска Петру Константиновичу Яковлеву звание «Почётный гражданин Республики Саха (Якутия)», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Пётр Яковлев родился 12 июня 1925 года в Сунтарском районе ЯАССР. В июне 1944 года его забрали на фронт, служил в 61-м танковой дивизии миномётчиком.

После окончания войны он поступил в Ленинградский пединститут и по окончании вернулся в Сунтарский район, где работал учителем, затем директором школы, заведующим Сунтарского РОНО, секретарём Сунтарского райкома КПСС.

В 2001 году Указом президента РФ Владимира Путина ему присвоено очередное воинское звание «Подполковник».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик («Единая Россия») обратился к врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву с предложением присвоить звание почётного гражданина Севастополя экс-мэру Москвы Юрию Лужкову.

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