Благовещенск, , 04:46 — REGNUM В Благовещенске полиции пришлось искать инфицированного коронавирусом, который сбежал из Амурской областной инфекционной больницы.

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«Дезертира» удалось оперативно найти и вернуть в медучреждение, пишет Амурская правда. По данным областного минздрава, это уже не первый случай, когда заражённые коронавирусом жители Приамурья пытаются самовольно покинуть больницу.

«Мы считаем, что эти вопиющие случаи ставят под угрозу жизнь и здоровье большого количества людей. Беглецы, зная свой диагноз и понимая ту опасность, которую они представляют для окружающих, пытаются самовольно покинуть лечебное учреждение, потому что не согласны со строгим режимом инфекционной больницы. И это несмотря на то, что в больнице выставлены посты охраны после аналогичного случая, месяц назад», — рассказала замминистра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге поймали сбежавшего из инфекционной больницы пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.