Пекин, , 04:11 — REGNUM Город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая выделил 150 тыс. медицинских масок Сингапуру в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Маски были отправлены в Сингапур после победа 26 апреля. Еще 100 тыс. масок будет передано стране после того, как они будут произведены в Чунцине. Город намерен укрепить международное сотрудничество с Сингапуром на почве борьбе с пандемией, заявил директор канцелярии международных дел правительства Чунцина Чжан Юнву.

Поддержка, которая оказана Чунцином, демонтсрирует искреннюю дружбу между Сингапуром и Китаем, заявил генеральный консул Сингапура в Чэнду (провинция Сычуань на юго-западе Китая) Тан Чи Кинг.