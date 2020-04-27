Пекин, , 04:05 — REGNUM Еще 80 пациентов, переболевших COVID-19, покинули госпитали страны, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 77 474 человека были выписаны из госпиталей по всей стране за прошедшие сутки. Число подтвержденных случаев заболевания в стране всего достигло 82 830, из которых 4633 человека скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, три новых случая заболевания опасной инфекцией выявлено в Китае за прошедшие сутки. Из них два — «импортных» и один местный.

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