Пекин, , 04:02 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено три новых случая заболевания COVID-19, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Два случая являются «импортными», то есть привнесенными в страну из-за рубежа и еде один — внутренний. Пациент с таким диагнозом был выявлен в провинции Хэйлунцзян, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Еще у пяти человек имеется подозрение на заболевания, из них четверо прибыли из-за рубежа и одни, как предполагается, мог заразиться внутри страны. Смертей от опасной инфекции за прошедшие суток в Китае не было.

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