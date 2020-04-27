Пекин, , 03:57 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено два новых «импортных» случая заболевания COVID-19, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Общее число заболевших опасной инфекцией, прибывших в Китай из-за рубежа, по данным Национальной комиссии здравоохранения, достигло 1636 человек. Из них 1009 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлении и 627 продолжают получать лечение в госпиталях. Из них 22 — в тяжелом состоянии. Погибших среди этой группы нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее последний пациент, переболевший COVID-19, был выписан из госпиталя Уханя, столицы провинции Хубэй, которая ранее была эпицентром эпидемии.

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