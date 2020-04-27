Якутск, , 03:48 — REGNUM В Алдане Якутии, где зафиксировано 45 заражённых коронавирусной инфекцией, произошла утечка персональных данных одного из пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Читайте также: Россия и коронавирус: самоизолируемся на майские праздники? — все новости

«Распространение информации, касающейся персональных данных людей, которые лечатся или сдали анализы на коронавирусную инфекцию, мы будем очень строго и жестко пресекать», — сказал глава Алданского района Северин Поздняков.

Полиция уже установила тех, кто обнародовал конфиденциальную информацию.

В частности, в соцсетях был распространён документ, в котором названы данные 23-летней жительницы Беркакита с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Данные утекли из Нерюнгринской центральной районной больницы, кроме ФИО, доброжелатель раскрыл адрес проживания больной и полные данные её сожителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на 26 апреля зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и один летальный исход. Всего в республике 157 заболевших COVID-19.