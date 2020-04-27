Владивосток, , 03:45 — REGNUM В аэропорту Владивостока приземлился рейс из Сеула, которым на родину были доставлены 103 гражданина России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в региональном оперативном штабе, в обсерваторе будут размещены 72 человека, остальные самоизолируются по месту жительства.

«За субботу это уже второй рейс с застрявшими за границей россиянами. Сегодня ночью в Приморье также прибыл самолёт со 107 пассажирами из Манилы», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, чартерный рейс из Индии прибыл в Уфу с гражданами России на борту.