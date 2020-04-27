Новосибирск, , 03:39 — REGNUM Новосибирская Общественная палата обратилась к жителям региона и некоммерческим организациям (НКО) с просьбой «помочь выявить одиноких представителей старшего поколения для оказания им адресной помощи».

«В условиях действия на территории региона режима повышенной готовности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции без социальной поддержки оказались одинокие пожилые люди старше 65 лет, проживающие на территории Новосибирска и Новосибирской области и не состоящие на учёте в органах социальной защиты населения министерства труда и социального развития, — говорится в сообщении. — Данная категория населения является уязвимой, так как «невидима» для государства».

Уточняется, что готовится благотворительная акция по одноразовой выдаче продуктовых наборов этой категории граждан.