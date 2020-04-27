Москва, , 03:31 — REGNUM Распространение коронавируса в России может пойти на спад в июне, заявил 26 апреля академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, эпидемия атипичной пневмонии (SARS) 2002−2003 годов продолжалась три с половиной месяца, примерно столько же — эпидемия, вызванная коронавирусом MERS.

«Есть определенный цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май. В середине июня мы должны ожидать, что эта проблема пойдет на нет», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остается около 173 тыс. человек, выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом, вылечились 6250 человек, скончался — 681.

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