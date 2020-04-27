Якутск, 27 апреля 2020, 03:28 — REGNUM В Якутии на 26 апреля зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и один летальный исход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В Якутске зарегистрировано семь новых случаев заражения, четыре из них — медработники офтальмологической клиники. В Хангаласском районе подтверждён диагноз у местного жителя. Новый заражённый коронавирусом — в Усть-Нере, он контактировал с инфицированным.
Полностью излечилось 18 человек. Всего 113 пациентов в Якутии получают лечение в инфекционных стационарах. Двое из них в тяжёлом состоянии, один на аппарате ИВЛ.
«За весь период в республике зарегистрировано 157 заражённых вирусом SARS-CoV-2, в обсерваторах — 620 человек», — пояснили в штабе.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 25 апреля скончался 31 пациент с коронавирусной инфекцией, общее число умерших — 435 человек.