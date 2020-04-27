Пекин, , 03:19 — REGNUM Новая ревизия законопроекта о пересмотре режима утилизации медицинских отходов находится на рассмотрении у китайских законодателей на фоне пандемии нового коронавируса в мире, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Законопроект призван внести ряд поправок в профилактику и контроль экологического загрязнения твердыми отходами. Он был возвращен Постоянному комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) на третье чтение.

Медицинские отходы должны утилизироваться с учетом ряда оговорок и уточнений. Власти на всех уровнях должны значительно усилить свои возможности по утилизации таких отходов. Особенно это касается опасных отходов. Законопроект также подразумевает и возрастающую ответственность за нарушения в этой области.