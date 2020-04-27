Пекин, , 03:13 — REGNUM Почти 60% «импортных» заболевших COVID-19 пациентов были вылечены и выписаны из госпиталей Китая домой, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Так называемыми «импортными» пациентами считаются те, что привезли болезнь с собой из-за рубежа. Общее число тяжелых случаев течения болезни упало на 53% относительно отчетного периода неделей ранее, сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн.

В связи с тем, что пандемия все набирает оборы за рубежом, Китай по-прежнему стоит перед все возрастающей угрозой привнесения инфекции в страну из-за рубежа, отметил Ми, призвав власти приложить содержательные усилия в борьбе с заразой.