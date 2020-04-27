Пекин, , 03:08 — REGNUM Вновь построенный международный аэропорт «Дасин» в Пекине наращивает число авиарейсов, которые переориентированы из аэропорта «Столица», сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Рейс MU2104 вылетел из пекинского аэропорта «Дасин» около 10:13 по местному времени 26 апреля по направлению в Сиань, столицу провинции Шэньси на северо-западе Китая, запустив третью очередь «переводных» рейсов. Авиакомпания China Eastern Airlines намерена перевести 57 ежедневных рейсов в новый аэропорт.

После перевода, 66% от общего числа авиарейсов компании, а также ее дочек Shanghai Airlines и China United Airlines будут работать в «Дасине», обеспечивая 241 рейс ежедневно.

Напомним, что Междуародный аэропорт «Дасин» был открыт в сентябре 2019 года. Он расположен в 46 км к югу от центра Пекина. Новый авиационных хаб имеет форму феникса, расправившего крылья. Аэропорт уже к 2025 году должен обеспечивать пассажирооборот на уровне 72 млн человек в год при грузообороте более 2 млн тонн.