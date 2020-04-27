Бразилиа, , 03:08 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Бразилии превысило 62 тысячи человек. Соответствующую информацию приводит исследовательский центр университета Джона Хопкинса (США), черпающий информацию у пресс-служб правительств и профильных ведомств разных стран.

Сообщается, что всего в стране выявлено 62 787 инфицированных, из них 4 268 скончались и еще 30 152 выздоровели.

Ранее новый министр здравоохранения Бразилии Нельсон Тейх заявил о необходимости открыть границы с соседними странами несмотря на угрозу коронавируса.