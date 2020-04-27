Владивосток, , 03:19 — REGNUM В Приморье подтверждена смерть третьего человека с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Скончавшемуся мужчине было 64 года.

«Скончался мужчина 64-х лет. Пациент имел ряд сопутствующих заболеваний — онкология 4-ой степени, ишемическая болезнь, на которые наложилась пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией», — сообщили в инфекционном госпитале.

Как сообщало ИА REGNUM, на 129 человек выросло в регионах Дальнего Востока количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.