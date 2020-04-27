Конакри, , 02:57 — REGNUM Общее число случаев инфицирования новым коронавирусом в Гвинее (Западная Африка) возросло на 98 за последние сутки и составило 1094. Об этом 26 апреля сообщается на странице в Twitter гвинейского национального агентства санитарной безопасности (ANSS).

При этом от заболевания COVID-19 в стране погибли семь пациентов, еще 225 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 апреля в Гвинее введено обязательное ношение медицинских масок при появлении в общественных местах. За несоблюдение данного постановления гражданам грозит штраф в размере около $3.

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