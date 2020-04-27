Урумчи, Китай, , 02:53 — REGNUM Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая выделили 6,51 млрд юаней (около $919,3 млн) на поддержку нуждающихся студентов в первом квартале года, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Фонд облегчил жизнь 5,56 млн студентов региона, сообщили в региональном департаменте образования. Студенты считаются находящимися в нужде, если они проживают в бедных домохозяйствах или являются инвалидами, а также пострадавшими от эпидемии нового коронавируса.

Выпускники вузов, еще не оплатившие до конца обучение, в течение некоторого времени также будут получать материальную помощь в виде субсидий и специальных студенческих займов.