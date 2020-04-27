Пекин, , 02:47 — REGNUM Многоязычная книга, описывающая курс развития китайской медицины, была запущено в интернете в рамках кампании борьбы с пандемией COVID-19, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Отмечается, что книга была выпущена издательством Китайская межконтинентальная пресса. Она предлагает общее описание китайского опыта и практик в области здравоохранения, приправленные китайской мудростью и решениями, подходящими для всего мира.

Книга получила название «Здоровый Китай: 1949−2019» в ее английской версии. Книга также доступна на китайском, русском, французском, испанском и арабском языках.