Ухань, Китай, , 02:41 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй, которая ранее была эпицентром эпидемии новой коронавирусной инфекции, возобновилась работа 266 ключевых туристических достопримечательностей класса «А», что составляет 63,5% от общего их числа, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Из общего числа туристических мест, 12 относятся к высшему классу «5А», сообщили в местном департаменте культуры и туризма. И тем не менее Башня желтого журавля, являющаяся практически лицом города, по-прежнему остается недоступной для туристов.

Согласно руководству, выпущенному властями региона в преддверии майских праздников, все туристические объекты должны ограничить поток туристов до 30% от дневного максимума, при том, что допустимы только посещение туристических мест на открытом воздухе. Делается это в целях профилактики эпидемии нового коронавируса. Сами же туристы должны заказывать билеты исключительно по интернету.