Буэнос-Айрес, , 02:39 — REGNUM Решение сохранить запрет на прогулки граждан рядом с домом, введенный ранее из-за распространения коронавируса, приняли главы столицы Аргентины и ряда других территорий страны. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей указанных территорий, 26 апреля сообщает портал Urgente24.

Данный шаг противоречит распоряжению аргентинского президента Альберто Фернандеса, который разрешил гражданам часовые пешие прогулки в радиусе 500 метров от дома. Помимо столицы страны, действие запрета продолжится в провинциях Буэнос-Айрес, Кордова и Санта-Фе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля власти Аргентины продлили режим обязательной всеобщей изоляции до 10 мая в связи с пандемией коронавируса.

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