Лондон, , 02:33 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон может объявить об ослаблении карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает газета The Telegraph.

По данным газеты, Джонсон уже неоднократно обсуждал с министрами возможность ослабления ограничений карантина вместо их полной отмены. Вероятно, в Великобритании могут открыться школы, однако часть предприятий все равно будет закрыта на карантин.

Предполагается, что соответствующее заявление Джонсон может сделать сразу после официального выхода на работу после болезни. Отметим, что ранее карантинные ограничения продлевались до 7 мая. Тем не менее газета отмечает, что они могут быть ослаблены раньше положенного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 апреля в Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 150 тысяч. Число жертв осложнений COVID-19 в Соединенном Королевстве приближается к 21 тысяче человек.

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