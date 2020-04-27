Пекин, , 02:26 — REGNUM Китай намерен усовершенствовать инфраструктуру сети интернет-телевидения до протокола IPv6, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

К концу третьего квартала 2020 года усовершенствованные сети будут полностью готовы после того, как критическое оборудование, программное обеспечение, а также прочие элементы интегрированных платформ телевидения будут собраны воедино.

Данный шаг запланирован в рамках национального плана крупномасштабного перехода на IPv6, говорится в циркуляре, выпущенном совестно Министерством промышленности и информационных технологий, а также Национальной администрации радио и телевидения Китая.