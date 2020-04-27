Ухань, Китай, , 02:19 — REGNUM В госпиталях Уханя, столицы провинции Хубэй в центральной части Китая спустя три месяца борьбы не осталось ни одного больного с COVID-19, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Последним выписанным пациентом стал 77-летний мужчина по фамилии Дин. Тест на коронавирус показал дважды отрицательный результат, и больше никаких клинических симптомов заболевания у него не обнаружено. Пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что это стало возможным благодаря тяжелой работе медиков Уханя, которые были присланы в город со всей страны.

По данным на субботу 25 апреля в Китае насчитывалось 82 827 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Более 93,4% заболевших уже выздоровели.