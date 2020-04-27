Уфа, , 02:17 — REGNUM Более сотни российских туристов прибыли вывозным рейсом из Дубая в Уфу, сообщили 26 апреля в пресс-службе аэропорта прибытия.

«Рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» из Дубая в Уфу прибыли 117 российских туристов, из них 17 — жители Башкирии», — говорится в сообщении.

На борту воздушного судна пассажирам измерили температуру, затем они прошли процедуру паспортного и таможенного контроля. 34 пассажира после завершения осмотра отправлены на двухнедельный карантин, для остальных организованы автобусные рейсы в Оренбург, Самару, Нижний Новгород, Казань и Пермь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили 527 случаев заражения коронавирусом.

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