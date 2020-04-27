Москва, , 02:12 — REGNUM Штрафовать тех, кто не препятствует шума с 23:00 по 7:00 предложили в министерстве юстиции РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — сообщает министерство.

Также сообщается, что данное дополнение направлено, например, на привлечение к ответственности владельцев шумных домашних животных, а также тех, кто не выключает сигнализацию автомобиля.

Как 20 ноября сообщало ИА REGNUM, КоАП РФ может дополнить норма, позволяющая штрафовать граждан страны за шумное поведение в ночное время суток.

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