Москва, 27 апреля 2020, 02:12 — REGNUM Штрафовать тех, кто не препятствует шума с 23:00 по 7:00 предложили в министерстве юстиции РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
Также сообщается, что данное дополнение направлено, например, на привлечение к ответственности владельцев шумных домашних животных, а также тех, кто не выключает сигнализацию автомобиля.
Как 20 ноября сообщало ИА REGNUM, КоАП РФ может дополнить норма, позволяющая штрафовать граждан страны за шумное поведение в ночное время суток.
Читайте ранее в этом сюжете: Жителей России могут начать штрафовать за шум в ночное время