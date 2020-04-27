Лондон, 27 апреля 2020, 02:05 — REGNUM Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции на территории Великобритании превысило 150 тысяч, число жертв COVID-19 приближается к 21 тысяче человек. Соответствующие данные опубликовало министерство здравоохранения и социального обеспечения страны.
Сообщается, что количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 154 032 человека, из них летальных — 20 794 случая.
Ранее сообщалось, что в Британии зарегистрирован минимальный суточный прирост смертей от коронавируса с конца марта.