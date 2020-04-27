Москва, , 02:03 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса в мире продемонстрировала, что для защиты людей от подобной угрозы странам требуются сильные и эффективные правительства, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он 27 апреля написал в своем Twitter.

Сентор отметил, что продвигаемая повсюду идея о том, что все может решить «частная инициатива и невидимая рука рынка» дискредитирована в условиях эпидемиологической угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Алексей Пушков и политолог Владимир Корнилов написали сообщения в Twitter, в которых с иронией оценили представленный США рейтинг готовности государств к пандемии.

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