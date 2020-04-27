Мехико, , 01:41 — REGNUM Принимаемые президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором усилия по сдерживанию вспышки новой коронавирусной инфекции находят поддержку у 73% граждан страны, которые согласны с продлением карантинных ограничений до конца мая. Об этом со ссылкой на данные опроса сообщает Reuters.

Проведенное по телефону 17−21 апреля исследования общественного мнения показало, что 73% граждан Мексики положительно оценивают работу президента страны по сдерживанию коронавируса SARS-CoV2, в то время как 17% придерживаются противоположной точки зрения.

При этом 82% мексиканцев поддерживают работу правительства в этом направлении.

Напомним, по состоянию на вечер субботы, 26 апреля, в стране выявлено 13 842 случая COVID-19, число смертей при этом достигло 1305.