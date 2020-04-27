Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Публикацию издания The New York Times, в котором утверждается, что президент США Дональд Трамп якобы проводит большую часть рабочего дня у себя в спальне, читая газеты и смотря в телевизор, назвал фальшивой сам американский лидер 26 апреля в сообщении на своей странице Twitter.

По словам Трампа, он посвящает весь свой день работе над торговыми соглашениями и восстановлению обороноспособности государства. При этом президент напомнил, что уже долгое время не покидал Белый дом.

Глава государства также выразил недовольство тем, что «лживые СМИ» позволяют себе придумывать истории о таком «трудолюбивом президенте», как он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Дональд Трамп заявил, что почти месяц не покидал Белый дом, находясь там на самоизоляции. По его словам, единственным выездом из резиденции стала необходимость участия в церемонии отправки плавучего военного госпиталя ВМС США Comfort в Нью-Йорк.

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