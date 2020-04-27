Мале, , 01:22 — REGNUM Новых 50 случаев заражения коронавирусом нового типа выявили на Мальдивах за прошедшие сутки, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что среди 50 новых выявленных случаев лишь девять человек являются гражданами Мальдив. Еще 38 — граждане Бангладеш, остальные — двое индийцев и гражданин Пакистана. Общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 191.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля власти Мальдивских островов ввели режим карантина и запретили въезд в столицу. Запрет будет действовать в течение двух недель.

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