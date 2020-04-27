Лос-Анджелес, США, , 01:21 — REGNUM Переболевшие новой коронавирусной инфекцией американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заявили о том, что будут передавать нуждающимся «хэнкцину»: плазму своей крови с антителами от коронавируса, передает новостной портал Yahoo News.

По словам 63-летнего актера, они с супругой перенесли COVID-19 и выздоровели, а потому являются носителями антител.

«Можем ли мы сдать плазму? — заинтересовался Хенкс. — И, на самом деле, мы будем отдавать ее сейчас тому, кто надеется поработать над тем, что я хотел бы назвать «хэнкциной».

Ранее Хэнкс уже рассказывал о том, что сдавал кровь для пациентов с COVID-19.

Напомним, пара заразилась новой коронавирусной инфекцией в Австралии, где Хэнкс работал на съемках фильма. После двухнедельного карантина в Квинсленде супруги вернулись в Лос-Анджелес.