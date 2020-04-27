Приштина, , 00:15 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово сообщили, что в результате обследования 297 образцов за последние сутки в крае было выявлено 32 новы случая заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в крае выявлено 763 случая заболевания, что выше, чем в соседней Албании, где выявлено 726 случаев заражения.

Стоит отметить, что интенсивность тестирования в Албании ниже, чем в Косово, однако число излечившихся в Албании существенно выше — если в Косово победу над коронавирусом одержали 166 человек, то в Албании уже 410.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Косово скончался 21 пациент.

В Косово действуют строгие меры ограничения передвижения — граждане могут выходить из дома только в индивидуально установленный период времени продолжительностью 90 минут.

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