Абу-Даби, , 23:55 — REGNUM Власти эмирата Дубай объявили об отмене 24-часового комендантского часа в двух районах города, 26 апреля сообщает агентство Reuters.

Комендантский час для большей части Дубая уже был сокращен 25 апреля до восьми часов (с 22:00 до 6:00), однако послабление не касалось густонаселенных районов Аль-Рас и Наиф.

В ОАЭ на данный момент зарегистрированы более 10 тыс. случаев и 76 смертей от COVID-19. Это второй по величине показатель среди арабских стран Персидского залива после Саудовской Аравии.

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