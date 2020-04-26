Грозный, , 23:51 — REGNUM Мужская часть личного состава ГУ МЧС Чечни побрила налысо головы, поддержав ставшего инициаторов своеобразного флешмоба главу региона Рамзана Кадырова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Чечни в Instagram регионального ведомства.

Сотрудники разместили свою групповую фотографию, где они стоят с бритыми налысо головами и пояснили, что не остались в стороне от флешмоба, который запустил глава Чечни «Рамзан Кадыров».

Флешмоб под названием «Чистая голова! Стоп коронавирусу!» поддержали представители различных организаций, а также звезды российской эстрады, спортсмены и блогеры. Уточняется, что мужская часть ГУ МЧС по Чечне побрилась налысо в 100% составе. Теперь они передают эстафету своим коллегам из других регионов.

«А вам слабо?» — задают вопрос своим коллегам и подписчикам спасатели Чечни и напоминают, что в республике есть традиция желать здоровья и преодоления всех трудностей мужчинам, которые бреют головы налысо.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске главой Чечни Кадыровым флешмоба «Чистая голова! Стоп коронавирусу!».

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