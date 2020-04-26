Магас, , 23:45 — REGNUM Число умерших с диагнозом COVID-19 в Ингушетии достигло 17, сообщили 26 апреля в оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса.

Уточняется, что ещё два пациента среди тех, у кого было ранее выявлено заражение коронавирусной инфекцией, умерли и 15 — выздоровели. Число излечившихся достигло 90.

Напомним, в Ингушетии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 552.

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