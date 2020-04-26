Скопье, , 23:59 — REGNUM Глава технического правительства Северной Македонии Оливер Спасовски 26 апреля поблагодарил ЕС за поддержку, оказываемую его стране в ходе пандемии коронавируса.

На своей странице в социальной сети Facebook Спасовски отметил, что благодаря поддержке ЕС македонские медицинские работники оказались снабжены масками, перчатками и другим защитным оборудованием в необходимом количестве.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития принял решение о выделении специального кредитного пакета в размере 250 миллионов евро для Северной Македонии. Ранее ЕС выделил 67 миллионов евро на поддержку системы здравоохранения страны в период пандемии и восстановление экономики.

22 апреля Европейская комиссия предложила Совету ЕС выделить Северной Македонии ещё 160 миллионов евро помощи на преодоление последствий коронавируса.

«Европейский союз и государства-партнеры из ЕС — наши самые близкие партнеры и друзья с провозглашения независимости и до сегодняшнего дня. Сегодня, когда мир сталкивается с глобальной пандемией, ЕС лучшим из возможных способов проявил свою солидарность, и вместе мы можем выступить против этого общего вызова и справиться с ним. Вместе мы одержим победу над угрозой коронавируса, справимся с его последствиями и ускорим нашу интеграцию в ЕС. Мы сделаем это, поскольку это принесет благо всем гражданам Северной Македонии. Потому что это принесет благо ЕС», — заявил Спасовски.

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