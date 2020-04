Вашингтон, , 23:43 — REGNUM В третьем сезоне популярного шутера Call of Duty: Modern Warfare может появиться известное классическое оружие Call of Duty. об этом 26 апреля сообщил портал Game Rant.

YouTube-канал TheGamingRevolution опубликовал видео, в котором показан пулемёт, название которого ранее обнаружили в файлах игры — LM_MKILO3. Фанаты высказали предположение, что речь идёт о M249 SAW LMG, который изначально появился в игре Call of Duty 4: Modern Warfare (2007), а затем в Modern Warfare 2 (2009) и Call of Duty: Black Ops (2010).

Ранее ИА REGNUM опубликовало топ-10 самых продаваемых видеоигр в США по состоянию на апрель 2020 года. Игра Call of Duty: Modern Warfare, релиз которой состоялся 12 сентября 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One, заняла в нём первое место.

