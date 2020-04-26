Рабат, , 23:42 — REGNUM Власти Марокко сообщили о 168 новых случаях COVID-19 и двух смертях от заболевания за прошедшие сутки, 26 апреля сообщает North Africa Post.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Марокко достигло 4065. Подтвержденное число погибших от болезни в королевстве — 161.

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 в Северной Африке — в Египте, где подтверждено заболевание у 4319 человек. Больше всего погибших, 425, зафиксировано в Алжире.

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