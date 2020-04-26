Вашингтон, , 23:58 — REGNUM В четырех государственных тюрьмах США у 3 277 заключенных выявили наличие коронавирусной инфекции в организме, у 96% из них не наблюдались симптомы заражения. Об этом 26 апреля сообщает Reuters.

Отмечается, что в американских тюрьмах расширяется массовое тестирование на коронавирус. Так, по данным журналистов издания, медицинское обследование было проведено в четырех государственных тюрьмах — в Арканзасе, Северной Каролине, Огайо и Вирджинии. Результаты тестирования показали, что 96% из 3277 заключенных, у которых был выявлен положительный результат на коронавирус, были бессимптомными.

Например, в исправительном учреждении Марион штата Огайо, в котором содержится 2500 заключенных, после тестирования 2300 заключенных на коронавирус у 2028 человек было выявлено заражение инфекцией, но почти у 95% не проявлялось никаких симптомов.

В издании ссылаются на мнение исследователей о том, что у некоторых людей, у которых диагностировано бессимптомное состояние при тестировании на коронавирус, могут проявиться симптомы чуть позже.

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По данным Reuters, в государственных тюрьмах США содержатся порядка 1,3 млн заключенных по всей стране.

Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику эпидемии в США, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране преодолело отметку в 950 тыс. человек, более чем 54 тыс. скончались.

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