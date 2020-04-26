Москва, , 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Минюста по итогам общественного обсуждения проекта нового КоАП.

Была дополнена статья, предусматривающая административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в период с 23:00 до 07:00. Дополнение касается возможности совершения данного правонарушения в форме бездействия.

В Минюсте отметили, что с таким дополнением по статье можно будет привлекать к административной ответственности не только граждан, создающих помеху покою своих соседей активными действиями, как прослушивание громкой музыки или проведение ремонтных работ, но и граждан, нарушающих покой других своим бездействием.

В частности, можно будет привлечь к ответственности тех, кто оставляет в квартире собаку, беспокоящую соседей своим воем или лаем, а также тех, кто не отключает неоднократно срабатывающую автосигнализацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении Минюста закрепить в проекте Процессуального Кодекса об административных правонарушениях институт реабилитации лица, незаконно привлеченного к административной ответственности.

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