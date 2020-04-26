Рим, , 23:30 — REGNUM В Италии с 18 мая будет восстанавливаться работа музеев, выставок и розничных магазинов, заявил 26 апреля на пресс-конференции премьер-министр Джузеппе Конте.

«С 18 мая мы планируем открыть предприятия розничной торговли. Также мы намерены, соблюдая все меры, открыть музеи, выставки и библиотеки, а также разрешить командные спортивные тренировки», — заявил Конте.

Ранее он пообещал 4 мая снять ограничения на деятельность производственных и строительных компаний и допустил вероятность открытия баров и ресторанов.

«Все это является деятельностью по обслуживанию, предполагающей тесный контакт между людьми. Поэтому нам нужно еще немного времени для разработки мер предосторожности», — сказал итальянский премьер-министр.

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