Тирана, , 23:45 — REGNUM За последние сутки в Албании было проведено 264 теста на коронавирус, в результате которых выявлено 14 новых случаев заражения коронавируса. Об этом сообщила сотрудница Института общественного здравоохранения Албании Марьета Дервиши в сообщении для СМИ.

Всего в стране было выявлено 726 случаев заражения. 410 пациентов уже излечились. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 28 человек.

В стране действуют строгие ограничения передвижения, однако в эти выходные родителям с детьми разрешили выходить на улицу при условии соблюдения социальной дистанции в два метра.

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