Село Дивеево, Нижегородская область, 26 апреля 2020, 23:17 — REGNUM В селе Дивеево Нижегородской области выявлено 56 инфицированных коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщил журналистам глава Дивеевского муниципального района Сергей Кучин.
По его словам, все пациенты в настоящее время содержатся в больничном корпусе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, который относится к Приволжскому окружному медицинскому центру Федерального медико-биологического агентства. Помощь больным оказывается силами клинической больницы №50 города Сарова.
Читайте также: Дивеевский монастырь закрыт на карантин по коронавирусу
Напомним, накануне пресс-служба Нижегородской епархии сообщила, что Дивеевский монастырь закрыт на карантин в связи с выявлением инфицированных коронавирусом на его территории.
По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в селе Дивеево также введён карантин до устранения угрозы распространения инфекции. Въезд в населённый пункт разрешён только местным жителям.
Читайте ранее в этом сюжете: В Нижегородской области подтвердили 1367 случаев заражения коронавирусом