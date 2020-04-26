Село Дивеево, Нижегородская область, , 23:17 — REGNUM В селе Дивеево Нижегородской области выявлено 56 инфицированных коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщил журналистам глава Дивеевского муниципального района Сергей Кучин.

По его словам, все пациенты в настоящее время содержатся в больничном корпусе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, который относится к Приволжскому окружному медицинскому центру Федерального медико-биологического агентства. Помощь больным оказывается силами клинической больницы №50 города Сарова.

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Напомним, накануне пресс-служба Нижегородской епархии сообщила, что Дивеевский монастырь закрыт на карантин в связи с выявлением инфицированных коронавирусом на его территории.

По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в селе Дивеево также введён карантин до устранения угрозы распространения инфекции. Въезд в населённый пункт разрешён только местным жителям.

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