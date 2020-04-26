Берлин, , 23:16 — REGNUM Полиция Берлина заявила, что люди на велосипедах в разных частях города пытались провести незаконную акцию, передаёт 26 апреля Die Welt.

В городе полиция выявила несколько групп участников велопробега, запрещённого в условиях карантина. Правоохранители утверждают, что эти группы связаны между собой участием в одной акции.

Всем им было предписано прекратить несанкционированное мероприятие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Берлине задержали более сотни протестующих против введённых из-за пандемии ограничительных мер.

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