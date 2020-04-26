Варшава, , 23:12 — REGNUM Польша продляет срок блокировки движения железнодорожного транспорта через свою территорию, а также действие обязательного двухнедельного карантина для всех приехавших в страну, сообщается в постановлениях правительства, опубликованных 26 апреля.

Сроки действия ограничений конкретно не указываются. В тексте постановлений сообщается, что «до особого распоряжения».

Напомним, ранее блокировка движения железнодорожного транспорта и обязательность двухнедельного карантина вводились на срок до 26 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше выявлено 11 617 случаев заражения коронавирусом, а также зарегистрировано 535 смертей от болезней, вызванных коронавирусом.

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